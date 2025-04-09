Balıkesir'de çıkan yangında 2 müstakil ev ile barakada hasar oluştu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında 2 müstakil ev ile bir barakada hasar oluştu.

Sultaniye Mahallesi Gelincik Sokak'ta, yol kenarında bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın, Cavit Tuna ile Sezer Uğuş'a ait müstakil evlere sıçradı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 2 itfaiye aracı ve 7 personel, yangına müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucu söndürülen yangında, müstakil evler ile barakada hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.