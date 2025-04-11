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        Balıkesir'de TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Bölge Finali yapıldı

        Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali, gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:46
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        Balıkesir'de TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Bölge Finali yapıldı
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        Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali, gerçekleştirildi.

        Öğrencilerin projelerini sergileme ve jüri karşısında sunma fırsatı bulduğu yarışmanın kapanış programına, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız, TÜBİTAK temsilcileri, akademisyenler, jüri üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda, öğrencilerin bilimsel merak ve üretkenliklerini yansıtan projeler ilgi gördü.

        Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Bu arada bu yıl Balıkesir'den yarışmaya 141 proje başvurusu yapılırken, 26 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Bu projelerden 9'u ise derece elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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