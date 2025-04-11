Balıkesir'de TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Bölge Finali yapıldı

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali, gerçekleştirildi.

Öğrencilerin projelerini sergileme ve jüri karşısında sunma fırsatı bulduğu yarışmanın kapanış programına, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Aytaç Yıldız, TÜBİTAK temsilcileri, akademisyenler, jüri üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda, öğrencilerin bilimsel merak ve üretkenliklerini yansıtan projeler ilgi gördü.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Bu arada bu yıl Balıkesir'den yarışmaya 141 proje başvurusu yapılırken, 26 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Bu projelerden 9'u ise derece elde etti.