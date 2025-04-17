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        Balıkesir'de kepçeyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:45
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        Balıkesir'de kepçeyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Bani Arslan yönetimindeki 06 DUC 847 plakalı otomobil ile Ayvalık Belediyesine ait, Hakan Kafa idaresindeki kepçe, 150 Evler Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Gamze Arslan ile çiftin 4 yaşındaki çocuğu yaralandı.

        Yaralı anne ve çocuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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