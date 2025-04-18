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        Balıkesir'de üniversite öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi

        Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında engelli bireyi bulunan depremzede aileye tekerlekli sandalye desteği verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:48
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        Balıkesir'de üniversite öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projesi
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        Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında engelli bireyi bulunan depremzede aileye tekerlekli sandalye desteği verdi.

        Okulun genel sekreteri Ersin Kocabıyık'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, depremzede Gamsız ailesine günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Kocabıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür gönüllü çalışmalara katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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