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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:33
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        Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Narkotik köpeği "Fırtına"nın da destek verdiği operasyonda satışa hazır 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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