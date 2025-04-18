Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Narkotik köpeği "Fırtına"nın da destek verdiği operasyonda satışa hazır 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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