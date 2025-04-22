Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Balıkesir ve Aydın'da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 7 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir ve Aydın'da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 7 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı F.D'den (82), yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para aldığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bu kişilerin Aydın'da da yaşlı bir kişinin 1 milyon lirasını dolandırdığını belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için özel ekip kurdu.

        Ekipler, yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonrasında olayla bağlantılı 5 şüpheliyi tespit etti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, Antalya, Aydın, Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'da Ercan'dan destek çağrısı
        Balıkesirspor'da Ercan'dan destek çağrısı
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey zirai dondan etkilenen tarım arazile...
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey zirai dondan etkilenen tarım arazile...
        Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede
        Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde öl...
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde öl...
        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
        Balıkesir'de motosiklete çarpan otomobil mobilya mağazasına girdi
        Balıkesir'de motosiklete çarpan otomobil mobilya mağazasına girdi