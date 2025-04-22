Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Balıkesir ve Aydın'da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 7 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir ve Aydın'da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 7 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı F.D'den (82), yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para aldığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kişilerin Aydın'da da yaşlı bir kişinin 1 milyon lirasını dolandırdığını belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için özel ekip kurdu.
Ekipler, yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonrasında olayla bağlantılı 5 şüpheliyi tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, Antalya, Aydın, Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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