Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden "Hasat Zamanı-Ayvalık" sergisi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencilerince "Hasat Zamanı-Ayvalık" adlı sergi açıldı.

Mimarlık ve Şehircilik Planlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencilerinin hazırladığı sergi Ayvalık Belediyesinin Kırlangıç AVM Sergi Salonu'nda beğeniye sunuldu.

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Gülcan Kaba'nın öncülüğünde hazırlanan serginin açılışında, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder ile diğer ilgililer katıldı.

Ahşap ve seramik eserlerin yer aldığı sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin 25 Nisan'a kadar açık kalacağı bildirildi.