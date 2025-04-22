Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden "Hasat Zamanı-Ayvalık" sergisi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencilerince "Hasat Zamanı-Ayvalık" adlı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden "Hasat Zamanı-Ayvalık" sergisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencilerince "Hasat Zamanı-Ayvalık" adlı sergi açıldı.

        Mimarlık ve Şehircilik Planlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencilerinin hazırladığı sergi Ayvalık Belediyesinin Kırlangıç AVM Sergi Salonu'nda beğeniye sunuldu.

        Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Gülcan Kaba'nın öncülüğünde hazırlanan serginin açılışında, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder ile diğer ilgililer katıldı.

        Ahşap ve seramik eserlerin yer aldığı sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Serginin 25 Nisan'a kadar açık kalacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'da Ercan'dan destek çağrısı
        Balıkesirspor'da Ercan'dan destek çağrısı
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey zirai dondan etkilenen tarım arazile...
        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey zirai dondan etkilenen tarım arazile...
        Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede
        Fenerbahçeli küçük Jasikevicius Balıkesir'de parkede
        Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı...
        Balıkesir merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı...
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde öl...
        Balıkesir'de komşularının haftalardır bilgi alamadığı yaşlı kadın evinde öl...
        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu
        Balıkesir'de öğrenciler zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu