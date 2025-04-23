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        Balıkesir'de kıyafetlere emdirilmiş 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında kıyafetlere emdirilmiş 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:13
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        Balıkesir'de kıyafetlere emdirilmiş 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında kıyafetlere emdirilmiş 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şehirler arası otobüs terminalinde bir yolcu otobüsünün bagajında arama yaptı.

        Narkotik köpeği Dangal'ın katılımıyla gerçekleştirilen aramada, yolculara ait eşyalar arasında sıvılaştırılarak kıyafetlere emdirilmiş sentetik uyuşturucu tespit edildi.

        Operasyonda 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar S.T, M.K. ve E.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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