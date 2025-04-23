Gömeç'te uçurtma şenliği düzenlendi
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.
Gömeç Belediyesi tarafından şehir stadında düzenlenen şenlikte çocuklar, etkinliğin tadını çıkarttı.
Bazı ebeveynler de çocuklara uçurtmaları havalandırma konusunda yardımcı oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.