Gömeç'te uçurtma şenliği düzenlendi

Bazı ebeveynler de çocuklara uçurtmaları havalandırma konusunda yardımcı oldu.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

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