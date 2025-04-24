Danıştay Başkanı Yiğit, Balıkesir'de tarım ve çevre temalı yargı sempozyumunda konuştu:

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Sürdürülebilir tarım ve doğal çevrenin korunması için devletler tarafından uluslararası anlaşmalara taraf olunmakta ve ulusal mevzuatların da onlara uygun hukuki düzenlemeler yapılmaktadır." dedi.

Yiğit, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İdare Hukukunda Tarım Faaliyeti ve Doğal Çevrenin Korunması" temasıyla düzenlenen 5. İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, dünya üzerinde değişen yaşam koşulları, kentleşme ve artan nüfusla birlikte insan ihtiyaçlarının her geçen gün daha da fazlalaştığını söyledi.

Doğal kaynakların sınırlı olmasının tarım sektörünü ve sağlıklı çevrede yaşamanın önemini ortaya çıkardığını belirten Yiğit, "Bu alandaki üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak gerekliliği sürdürülebilirlik kavramını ve buna ilişkin mekanizmaların geliştirilmesini ön plana çıkarmaktadır." diye konuştu.

Yiğit, dünya genelinde görülen olumsuz gelişmelerin tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: