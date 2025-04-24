Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan'da Yeşilay'ın etkinlikleriyle doyasıya eğlendi

        Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çok sayıda etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de çocuklar 23 Nisan'da Yeşilay'ın etkinlikleriyle doyasıya eğlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çok sayıda etkinlikle kutlandı.

        Etkinlikler kapsamında kentin çeşitli yerlerine kurulan stant ve etkinlik masalarında çocuklar resimler yaptı.

        Balonlarla oynayarak eğlenen çocuklar, yaptıkları çeşitli boya ve süslemelerle de güzel vakit geçirdi. Yüzlerini boyayan çocuklar, müzikler eşliğinde oynayarak bayramı kutladı.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkacaklarını dile getirdi.

        Canbulat, çocukların bağımsız bir geleceğe adım atabilmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        Biri bayıldı diğeri yemeğe devam etti
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        24 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Yem fiyatları düşebilir
        Yem fiyatları düşebilir
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari...
        Balıkesir'de, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari...
        3 ağırlaştırılmış müebbet cezası olan firari hükümlü, Edremit'te yakalandı
        3 ağırlaştırılmış müebbet cezası olan firari hükümlü, Edremit'te yakalandı
        Balıkesir Yeşilay Çocuk Komisyonu gönüllüleri yaptıkları bileklikleri çocuk...
        Balıkesir Yeşilay Çocuk Komisyonu gönüllüleri yaptıkları bileklikleri çocuk...
        Balıkesir'de "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği yapıldı
        Balıkesir'de "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği yapıldı
        Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisine müfettiş talebi
        Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisine müfettiş talebi
        Balıkesir'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Balıkesir'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi