Balıkesir'de "Oktay Ekinci Karikatürlü Ev" açıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuklar ile gençlere karikatür sanatını sevdirebilmek amacıyla hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'in açılışı yapıldı.

Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde, gazeteci ve yazar Oktay Ekinci'nin anısına, yaz tatilinde çocukların yeteneklerini geliştirerek, kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlayacak Karikatürlü Ev'in açılışında, 9 çizerin karikatür sergisi yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karikatürlü Ev'de çocukların mizah anlayışını keşfetmelerini, hayal gücünü geliştirmelerini ve onlara karikatür sanatının inceliklerini öğreterek yeni bir ilgi alanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Ergin, Karikatürlü Ev'in sorunlara karşı duyarsız kalmayan, sorunları gülümseterek düşündüren çizgilerle anlatan çizerlerin buluşma noktası olacağını belirterek, "Karikatürlü Ev yepyeni kalemlerin, tertemiz geleceğin, sanatın, sanatçıların ve karikatüre gönül vermiş, özellikle çocuklar olmak üzere herkesin buluşma noktası olacak." dedi.