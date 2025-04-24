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        Balıkesir'de "Oktay Ekinci Karikatürlü Ev" açıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuklar ile gençlere karikatür sanatını sevdirebilmek amacıyla hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'in açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:26 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:51
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        Balıkesir'de "Oktay Ekinci Karikatürlü Ev" açıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuklar ile gençlere karikatür sanatını sevdirebilmek amacıyla hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'in açılışı yapıldı.

        Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde, gazeteci ve yazar Oktay Ekinci'nin anısına, yaz tatilinde çocukların yeteneklerini geliştirerek, kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlayacak Karikatürlü Ev'in açılışında, 9 çizerin karikatür sergisi yer aldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karikatürlü Ev'de çocukların mizah anlayışını keşfetmelerini, hayal gücünü geliştirmelerini ve onlara karikatür sanatının inceliklerini öğreterek yeni bir ilgi alanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Ergin, Karikatürlü Ev'in sorunlara karşı duyarsız kalmayan, sorunları gülümseterek düşündüren çizgilerle anlatan çizerlerin buluşma noktası olacağını belirterek, "Karikatürlü Ev yepyeni kalemlerin, tertemiz geleceğin, sanatın, sanatçıların ve karikatüre gönül vermiş, özellikle çocuklar olmak üzere herkesin buluşma noktası olacak." dedi.

        Yıl boyunca sergilere ev sahipliği yapacak merkezde ayrıca çocuklara yönelik karikatür atölyesi etkinliklerinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Ergin, Karikatürlü Ev'de çocukların mizahi yönden gelişiminin amaçlandığını kaydetti.

        Mesut Ergin, yakın zamanda Karikatürlü Ev'in hemen yanına da engelli personelin çalışacağı Engelsiz Kafeterya'nın açılışını yapacaklarının müjdesini verdi.

        Karikatürist Kamil Masaracı ise konuşmasında Oktay Ekinci ile aynı gazetede çalıştıklarını anımsattı.

        Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'de yetenekli gençler ile çocuklara karikatürü sevdirmenin yanı sıra öğretmeyi de amaçladıklarını belirten Masaracı, "Umarım çocuklar ve gençler burada tebessümü çizebileceklerdir. Bu duygularla Ayvalık halkına da bizlere böylesi bir imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindekiler, kurdele keserek Karikatürlü Ev ve Ayvalık Kitapçısı'nın açılışını gerçekleştirdi.

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