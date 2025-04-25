Manyas'ta tarımsal sulama sezonu başladı

İlçenin önemli ekonomik kaynaklarından çeltik ekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı ve çiftçilerin daha iyi bir sezon geçirebilmesi adına tüm hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

Manyas Ovası'nda toplam 150 bin dönüm sulanabilir arazide, 37 mahallede 2 bin çiftçiye hizmet vererek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

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