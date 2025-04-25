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        Manyas'ta tarımsal sulama sezonu başladı

        Balıkesir'in Manyas ilçesindeki tarımsal sulama sezonu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:53
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        Manyas'ta tarımsal sulama sezonu başladı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesindeki tarımsal sulama sezonu açıldı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı tarımsal sulama sezonunun açılışını Manyas Barajı'ndan kanallara su vererek başlattı.

        Manyas Ovası'nda toplam 150 bin dönüm sulanabilir arazide, 37 mahallede 2 bin çiftçiye hizmet vererek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

        İlçenin önemli ekonomik kaynaklarından çeltik ekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı ve çiftçilerin daha iyi bir sezon geçirebilmesi adına tüm hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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