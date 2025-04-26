Gömeç'te havuza düşen köpek kurtarıldı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde su dolu havuza düşen köpek kurtarıldı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde su dolu havuza düşen köpek kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Kemal Esensoy Caddesi üzerinde bulunan bahçe içerisindeki su dolu havuza bir köpeğin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, köpeği havuzdan çıkarttı.
Köpek, kontrollerinin ardından yeniden bırakıldı.
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