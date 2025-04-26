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        Gömeç'te havuza düşen köpek kurtarıldı

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde su dolu havuza düşen köpek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:49
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        Gömeç'te havuza düşen köpek kurtarıldı
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde su dolu havuza düşen köpek kurtarıldı.

        Mithatpaşa Mahallesi Kemal Esensoy Caddesi üzerinde bulunan bahçe içerisindeki su dolu havuza bir köpeğin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, köpeği havuzdan çıkarttı.

        Köpek, kontrollerinin ardından yeniden bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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