Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Harun Reşit Güngör
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk.87 Faruk Can Genç), Ndongala (Dk.46 Araujo), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi (Dk.87 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk.77 Louzif), Rahmetullah Berişbek, Mulumba (Dk. 58 Mehmet Özcan)
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 59 Mücahit Albayrak), Tugay Kacar, Sakıb Aytaç, Alper Karaman (Dk. 63 Catakovic), Kayode (Dk.81 Benhur Keser), Metehan Mert (Dk.80 Oscar Pinchi), Nzaba, Jack, Furkan Orak, Junior Fernandes
Gol: Dk. 17 Diony (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Jack, Dk. 62 Mücahit Albayrak, Dk. 77 Junior Fernandes, Dk. 90+5 Sakıb Aytaç (Erokspor), Dk. 68 Hikmet Çiftçi, Dk. 90+4 Hakan Bilgiç (Bandırmaspor)
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