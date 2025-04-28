Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.Ö'yü yakalamak için harekete geçti.
Ekipler şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.
Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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