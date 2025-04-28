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        Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:23 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:23
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        Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.Ö'yü yakalamak için harekete geçti.

        Ekipler şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

        Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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