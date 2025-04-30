Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Dursunbey'in tarihi el kahve değirmenleri gün yüzüne çıkıyor

        TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Balıkesir Altıeylül Fen Lisesi öğrencisi Aybüke Çetin'in "Dursunbey'in Yerli Üretimi: 19. Yüzyıl El Kahve Değirmeni" adlı tarih projesi, Bursa bölgesinde birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursunbey'in tarihi el kahve değirmenleri gün yüzüne çıkıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda, Balıkesir Altıeylül Fen Lisesi öğrencisi Aybüke Çetin'in “Dursunbey’in Yerli Üretimi: 19. Yüzyıl El Kahve Değirmeni” adlı tarih projesi, Bursa bölgesinde birinci oldu.

        Danışman öğretmen Dr. İbrahim Şen rehberliğinde hazırlanan proje, 128 çalışma arasından seçilerek Balıkesir Üniversitesi’nde düzenlenen bölge finalinde birincilik elde etti.

        Çetin ve Şen, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Dr. Şen, Osmanlı belgelerinde Dursunbey’in 19. yüzyılda el kahve değirmeni üretiminde önemli bir merkez olduğunu, bu üretimin İstanbul’a kadar ulaştığını belirtti.

        Başkan Bahçavan, projeye katkı sağlayan öğrenci ve öğretmeni tebrik ederek, “Bu kültürel mirası canlandırmak adına belediye olarak üretim projelerine başlayacağız” dedi.

        Proje, Türkiye finalinde 12 bölge birincisiyle yarışacak.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
        Ayvalık'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
        Balıkesir'deki Antandros Antik Kenti'ni tanıtmak için festival düzenlenecek
        Balıkesir'deki Antandros Antik Kenti'ni tanıtmak için festival düzenlenecek
        Balıkesir'de çöplük yangını söndürüldü
        Balıkesir'de çöplük yangını söndürüldü
        Ayvalıkgücü'den sert açıklama
        Ayvalıkgücü'den sert açıklama
        Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli
        Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli
        Ayvalık'ta marinada bağlı motoryatta yangın
        Ayvalık'ta marinada bağlı motoryatta yangın