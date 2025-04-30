Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Havran Devlet Hastanesinde Gebe Okulu açıldı

        Havran Devlet Hastanesi, sağlıklı bir hamilelik ve bilinçli bir doğum süreci için Gebe Okulu'nu hizmete sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havran Devlet Hastanesinde Gebe Okulu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havran Devlet Hastanesi, sağlıklı bir hamilelik ve bilinçli bir doğum süreci için Gebe Okulu'nu hizmete sundu.

        Havran Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Gülsema Akıncı'nın öncülüğünde kurulan okul, anne adaylarına hamilelik döneminde karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri, doğru beslenme prensipleri, yapılması gereken tıbbi tetkikler ve testler, doğum öncesi ve sonrası yaşanabilecek durumlar, psikolojik değişimler ile etkili emzirme ve bebek bakımı konularında kapsamlı eğitimler sunacak.

        Bu eğitimler, hem yüz yüze hem de online platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

        Gebe Okulu'nun sunduğu danışmanlık hizmetlerinden baba adayları ve yeni doğum yapmış anneler de faydalanabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Genç kız 4. kattan düştü! Okulda dehşet!
        Genç kız 4. kattan düştü! Okulda dehşet!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İyileşmeye inanmak yeterli mi?
        İyileşmeye inanmak yeterli mi?
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Balıkesir Öğretmen Akademileri Biyografi Akademisi etkinlikleri sürüyor
        Balıkesir Öğretmen Akademileri Biyografi Akademisi etkinlikleri sürüyor
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü me...
        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü me...
        Coğrafi işaretli iğne oyası Gönenli kadınlara gelir kapısı oluyor
        Coğrafi işaretli iğne oyası Gönenli kadınlara gelir kapısı oluyor
        Ayvalık'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
        Ayvalık'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
        Dursunbey'in tarihi el kahve değirmenleri gün yüzüne çıkıyor
        Dursunbey'in tarihi el kahve değirmenleri gün yüzüne çıkıyor
        Balıkesir'deki Antandros Antik Kenti'ni tanıtmak için festival düzenlenecek
        Balıkesir'deki Antandros Antik Kenti'ni tanıtmak için festival düzenlenecek