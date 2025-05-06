Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 322 kişi yakalandı

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 322 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan toplam 322 şahıs yakalandı.

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