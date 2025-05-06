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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 322 kişi yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan toplam 322 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:52
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 322 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan toplam 322 şahıs yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 322 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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