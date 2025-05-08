Erdek Körfezi kıyılarında müsilaj görüldü
Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.
Balıkesir'in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj oluştu.
Erdek Körfezi'nin Çuğra mevkisi kıyıları ile liman içinde müsilajın yoğunlaştığı görüldü.
Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabaka oluşturdu.
Çevre sakinlerince fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürüyor.
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