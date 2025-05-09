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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Balıkesir'de "Tren Feri Yük Taşımacılığı" töreninde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Çin'den Londra'ya ulaşan demir ipek yolunun merkezinde olan orta koridor sayesinde Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi büyüktür. Asya ve Avrupa arasında coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:43
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Balıkesir'de "Tren Feri Yük Taşımacılığı" töreninde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Çin'den Londra'ya ulaşan demir ipek yolunun merkezinde olan orta koridor sayesinde Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi büyüktür. Asya ve Avrupa arasında coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattık." dedi.

        Boyraz, Bandırma ilçesinde "Tren Feri Yük Taşımacılığı" Bandırma-Tekirdağ limanları arasında çalışacak feribotun ilk sefere uğurlanması dolayısıyla Çelebi Bandırma Limanı'nda düzenlenen lansman töreninde yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarını 2002'den itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektör olarak belirlediklerini söyledi.

        Türkiye'de 2002-2025 yıllarında demir yollarında ciddi yatırım, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini hatırlatan Boyraz, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda Çin'den Londra'ya ulaşan demir ipek yolunun merkezinde olan orta koridor sayesinde Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında stratejik önemi büyüktür. Asya ve Avrupa arasında coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattık. Demir yolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray, BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduk. Birer birer hayata geçirdiğimiz mega projelerle dünya lojistik haritasında Türkiye'yi önemli ve vazgeçilmez bir kavşak noktasına dönüştürdük."

        - "Marmara Denizi'ni stratejik bir lojistik koridora dönüştürüyoruz"

        Boyraz, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda kara, hava, deniz ve demir yolu taşımacılığını entegre edecek çok modlu sistemleri güçlendirerek sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini belirterek "Bugün açılışını yaptığımız bu tren feri hattı da bu vizyonun en somut adımlarından biridir. Demir yolunun çevreci, güvenli ve ekonomik özelliklerini, deniz taşımacılığıyla buluşturarak Marmara Denizi'ni stratejik bir lojistik koridora dönüştürüyoruz. Bugün faaliyetine başlayacak 800 metrelik ray uzunluğuna sahip feribot haftanın 7 gün 24 saat çalışabilecek ve ortalama 4 saatlik seyir süresiyle günde birden fazla sefer yapılabilecektir." diye konuştu.

        Bugün başlattıkları tren feri işletmeciliğinin "multimodal taşımacılık" anlayışıyla şekillenen çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşımın çözümlerini esas alan ve küresel hedeflere uyumlu bir proje olduğunun altını çizen Boyraz, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası çevre taahhüt doğrultusunda attıkları bu adımın Türkiye'nin karbon emisyonunu azaltmak ve çevreci taşımacılığını yaygınlaştırma hedeflerine önemli bir katkı sunduğunu bildirdi.

        TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu da Bandırma ile Tekirdağ arasında hizmete alınan feribot hattının gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Marmaray hizmete girmeden önce, Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını birbirine bağlayan feribotun yaklaşık 40 yıl boyunca yük taşımacılığına hizmet ettiğini belirten Kazancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bunun yanı sıra ülkemizde uzun yıllardır Van Gölü üzerinde sürdürülen feribot işletmeciliğiyle Bitlis ve Van illeri arasında vagon taşımacılığı başarıyla yürütülmektedir. Bugün hizmete vereceğimiz Bandırma-Tekirdağ Feribot Hattı, sadece iki kıyıyı birbirine bağlamıyor; kara, deniz ve demir yolunu entegre eden sürdürülebilir bir taşımacılık modeli olarak, ülkemizin ulaşım vizyonuna önemli katkılar sunmaktadır. Yeni feribot hattı sayesinde, Marmara Denizi üzerinden demir yolu-deniz yolu entegrasyonu sağlanacak, böylece kesintisiz, verimli ve çevreci bir lojistik akış mümkün hale gelecektir. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumu güçlenecek, ihracatımız önemli avantajlar kazanacak, lojistik kapasitemiz artacaktır."

        Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç ise "Bandırma-Tekirdağ" diye görülen hattın aslında "Çin-Londra" hattı olduğunu ifade etti.

        Yeni başlayan feribot hattı ile bu hattın bir parçası olunacağını anlatan Koç, "İnşallah bu gemi sayıları çok artar. Şu anda iki olur, üç olur. Bu hat başladığında artık Anadolu ile Avrupa'nın Çin ile Avrupa'nın ticari emtia olarak temelleri daha uygun fiyatlı ve daha kısa zamanda gerçekleştirilebilir olacak." dedi.

        Konuşmaların ardından hattın ilk ulaşımının sağlanması için butonlara basıldı.

        Daha sonra vagonlar "Erdeniz" isimli gemiye yüklenerek Tekirdağ'a uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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