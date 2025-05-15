Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Diony (Dk. 90 İbrahim Kaya), Ndongala (Dk. 79 Paixao), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk.73 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 86 Mamba), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Dk. 72 Gökhan Akkan), Sylla (Dk. 46 İlkan Sever), Orhan Ovacıklı, Teklic (Dk. 72 Sefa Akgün)
Goller: Dk. 45+1 Sitoe, Dk. 62 Diony (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Mustafa Yumlu, Dk. 31 Mustafa Akbaş, Dk. 45 Roshi, Dk. 65 Crociata (Erzurumspor FK), Dk. 30 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)
BALIKESİR
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