GÜNCELLEME - Balıkesir'de evde damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 5 zanlı tutuklandı
Balıkesir'de evde kurdukları damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'de evde kurdukları damlama sulama sistemiyle Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, il merkezi ve Dursunbey ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerin, Dursunbey'deki dağ evine Hint keneviri yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurduğu tespit edildi.
Evde yapılan aramada, 20 bin 339 kök Hint keneviri, 1 kilo 236 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.M. (30), İ.E. (36), S.C. (27), R.T. (20) ve B.B. (52) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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