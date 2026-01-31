Habertürk
        Balıkesir Haberleri

        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

        Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:18 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:18
        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara-Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

        Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

