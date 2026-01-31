Habertürk
        Balıkesir'de bir öğretmen evinde ölü bulundu

        Balıkesir'de bir öğretmen evinde ölü bulundu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süredir haber alınamayan 51 yaşındaki öğretmen Erol Arık evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:56
        Balıkesir'de bir öğretmen evinde ölü bulundu
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süredir haber alınamayan 51 yaşındaki öğretmen Erol Arık evinde ölü bulundu.

        Cennetayağı Mahallesi 6046 Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki evinde yalnız yaşayan Arık'a ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dördüncü kattaki daireye pencereden girdi. Eve giren ekipler, Arık'ı evde hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Arık'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


        Erol Arık'ın ilçeye bağlı kırsal Avcılar Mahallesi'nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

