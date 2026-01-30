Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir Aile Platformu'ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline ilişkin açıklama

        Balıkesir Aile Platformu, tabii dijital platformunda yayınlanan "Gökkuşağı Faşizmi" başlıklı belgesele ilişkin açıklamada bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 30.01.2026 - 18:58
        Balıkesir Aile Platformu'ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline ilişkin açıklama
        Platformdan yapılan yazılı açıklamada, belgeselin uzman isimlerin anlatımlarıyla LGBT propaganda ve dayatmasının iç yüzünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu belgeselde bilim insanları ve araştırmacılar, cinsel kimlik karmaşasının genetik olmadığını ve biyolojik cinsiyetin değiştirilemez olduğunu akademik verilerle ortaya koymuştur. Öte yandan LGBT örgütleri, korku dili ve tehditlerle bilim insanlarını yıldırma girişiminde bulunmaktadır. LGBT örgütleri, terör, tedhiş ve dayatma kullanarak bilimsel özgürlüğü yok etmek istemektedir. 107 yıl önce Kuvayımilliye hareketine öncülük eden Balıkesirliler olarak bugün de aynı ruhla bu dayatmalara geçit vermeyeceğiz."

        Gençlerin ve çocukların ailelerinden izole edilmek istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Zihinlerini işgal ettikleri gençlerimizi vandal eylemlere gönderip ofislerinde saklananlar, yurt dışından aldıkları fonları şaibeli harcamalarla kendi aralarında eritenler yine başarısız olacaklardır. 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilen Büyük Aile Buluşması ile psikolojik eşik aşılmıştır. LGBT dayatması ve 'kadın hakları' kılıfı altına saklanan toplumsal cinsiyet ideolojisiyle bilim dünyasını esir alma devri kapanmıştır."

        Balıkesir Aile Platformu olarak belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere müteşekkir olunduğu belirtilen açıklamada, toplumun bütüncül refahını ve bilimin özgürlüğünü savunan yapımların desteklenmeye devam edileceği ifade edildi.

