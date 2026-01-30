Balıkesir'de Yeşilaydan bağımlılıkla mücadele toplantısı

Yeşilay Balıkesir Şubesince, bağımlılıkla mücadele kapsamında toplantı gerçekleştirildi.



Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Melek Özerol, Yeşilay şube binasındaki toplantıda, yeni yılda bağımlılıkla çok boyutlu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi



Bağımlılığın bireyin iradesini zayıflattığını vurgulayan Özerol, "Yeşilay olarak 2026 yılını 'Bağımsızlık Yılı' ilan ediyor, insanın öz benliğine, sağlığına ve özgür iradesine sahip çıkma mücadelesini daha güçlü bir sesle duyuruyoruz." diye konuştu.



Özerol, bağımsızlığın yalnızca zararlı maddelerden uzak durmak değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam becerileri kazanmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bağımsızlık Yılı boyunca tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarıyla mücadelede önleyici çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve toplumsal farkındalık projeleriyle her yaştan bireyin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu yıl özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için bağımlılıklardan uzak, umut dolu ve sağlıklı bir gelecek inşa etme kararlılığımızın simgesi olacaktır. Çünkü biliyoruz ki bağımsız bireyler, güçlü toplumların temelidir. 'Bağımsızlık Yılı', özgür iradeye, sağlıklı yaşama ve insan onuruna sahip çıkma çağrısıdır. Gelin, 2026'da bağımlılıklara karşı birlikte duralım, sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bir gelecek için el ele verelim."

