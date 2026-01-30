Habertürk
        Balıkesir'de ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

        Balıkesir'de ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı

        Balıkesir'de ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Giriş: 30.01.2026 - 14:25 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:25
        Balıkesir'de ramazan ayı öncesinde fiyat denetimi yapıldı
        Balıkesir'de ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kent merkezindeki marketlerde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Lokanta ve tatlı satışı yapan iş yerlerinin de yapıldığı ​​​​​​​denetimlere, Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan da katıldı.

        Uygulamayla haksız rekabet, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Pehlivan, AA muhabirine, ramazan ayı öncesi vatandaşların doğru fiyatlarla ürünlere ulaşması için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

        Denetim türlerine ilişkin bilgi veren Pehlivan, "Vatandaşımızın sağlıklı ürünlere doğru fiyatla ulaşılabilmesi adına denetimlerimizi sıklaştırdık. Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü olarak arkadaşlarımız her gün sıklıkla denetimlere çıkıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

