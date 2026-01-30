Habertürk
        Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:44
        Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçede yaşayan E.G'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, evini satmasını ve elde edeceği parayı da "parmak izi çalışması" için teslim etmesini istedi.

        Durumdan şüphelenen E.G'nin ihbarı üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

        E.G'nin evine gelerek parayı teslim almak isteyen zanlı N.T.K, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Daha sonra polis, dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen B.T. ile taksi sürücüsü A.İ'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T.K. ve B.T, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        A.İ'nin aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

