Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde alışveriş merkezinin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 08:57 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde alışveriş merkezinin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Paşa Alanı Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Tedesco'dan play-off sözleri: Herkesi yenebiliriz!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
        Ayvalık'ta karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
        Bandırma'da genç kadına taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı
        Bandırma'da genç kadına taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı
        Türk Ocaklarından şehitlere lokma hayrı ve mevlit
        Türk Ocaklarından şehitlere lokma hayrı ve mevlit
        Fotoğrafın ustası Sadri Varol gözyaşları ile uğurlandı
        Fotoğrafın ustası Sadri Varol gözyaşları ile uğurlandı
        Bakanlık Gönen Çayı'nda ani denetim başlattı: 25 tesise yakın takip, kirlet...
        Bakanlık Gönen Çayı'nda ani denetim başlattı: 25 tesise yakın takip, kirlet...
        4 kez bıçakladı, sonra 112'yi aradı: "Yaşasın istedim, ölmesin diye ambulan...
        4 kez bıçakladı, sonra 112'yi aradı: "Yaşasın istedim, ölmesin diye ambulan...