Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. H.Y. idaresindeki 45 AKH 044 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikameti Dallımandıra mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y, D.Y. ve Z.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

