Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:22 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        H.Y. idaresindeki 45 AKH 044 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikameti Dallımandıra mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y, D.Y. ve Z.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"

        Benzer Haberler

        İzmir-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı
        İzmir-İstanbul Otoyolu'nda trafik kazası: 4 yaralı
        Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2's...
        Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2's...
        Balıkesir de sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği
        Balıkesir de sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği
        Bandırma'da asansör kazasında kopan parmak başarılı ameliyatla kurtarıldı
        Bandırma'da asansör kazasında kopan parmak başarılı ameliyatla kurtarıldı
        Yaşlı kadını dolandırmak isteyen sahte başkomiser ve sahte savcı gerçek pol...
        Yaşlı kadını dolandırmak isteyen sahte başkomiser ve sahte savcı gerçek pol...
        Kazdağların'da ani kar erimesi ve sağanak yağış nedeniyle dereler yatakları...
        Kazdağların'da ani kar erimesi ve sağanak yağış nedeniyle dereler yatakları...