Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 27. Batı Anadolu Rallisi başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27. Batı Anadolu Rallisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 27. Batı Anadolu Rallisi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27. Batı Anadolu Rallisi başladı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen ve 65 klasik otomobilin katılımıyla düzenlenen rallinin başlangıcı, Haliç Park Otel'den verildi.

        Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalık'ta belirledikleri parkurlarda ralli etapları gerçekleştireceklerini, daha sonra kendilerine tahsis edilen özel bir feribotla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerek, özel rotalarda ralliyi tamamlayacaklarını söyledi.

        Babası Sencer Sivridağ'a yardımcı pilotluk yapan 15 yaşındaki Doruk Sivridağ da 10 yıldır yarışlara katıldığına değinerek, "Klasik otomobillerle yarışmayı gerçekten çok seviyorum. 18 yaşıma girince, tek başıma da yarışmak isterim." dedi.

        Yarışçılardan Aydın Mutluyazar ise 1958 model aracıyla ralliye katıldığını belirterek, "Ayvalık'ta, bu güzel zeytin ağaçları arasında seyahat etmenin mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.

        Rallide yardımcı pilot olarak görev alan Ebru Gül de Ayvalık gibi doğa ve çevresiyle ünlü bir yerde yarışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Eşi ile beraber Bursa'dan yarışa katılan İpek Üstükarcı ise klasik otomobil rallilerinin son derece keyifli olduğunu vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!

        Benzer Haberler

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 2 kişi ya...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 2 kişi ya...
        Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor maçının ardından
        Teksüt Bandırmaspor-Geosis Boluspor maçının ardından
        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Bandırmaspor - Boluspor: 1-0
        Bandırmaspor - Boluspor: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off
        Zihinsel engelli kadın, ormanda İHA ile bulundu
        Zihinsel engelli kadın, ormanda İHA ile bulundu