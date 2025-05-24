Balıkesir'de 27. Batı Anadolu Rallisi başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27. Batı Anadolu Rallisi başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen ve 65 klasik otomobilin katılımıyla düzenlenen rallinin başlangıcı, Haliç Park Otel'den verildi.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sencer Sivridağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalık'ta belirledikleri parkurlarda ralli etapları gerçekleştireceklerini, daha sonra kendilerine tahsis edilen özel bir feribotla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerek, özel rotalarda ralliyi tamamlayacaklarını söyledi.

Babası Sencer Sivridağ'a yardımcı pilotluk yapan 15 yaşındaki Doruk Sivridağ da 10 yıldır yarışlara katıldığına değinerek, "Klasik otomobillerle yarışmayı gerçekten çok seviyorum. 18 yaşıma girince, tek başıma da yarışmak isterim." dedi.

Yarışçılardan Aydın Mutluyazar ise 1958 model aracıyla ralliye katıldığını belirterek, "Ayvalık'ta, bu güzel zeytin ağaçları arasında seyahat etmenin mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.

Rallide yardımcı pilot olarak görev alan Ebru Gül de Ayvalık gibi doğa ve çevresiyle ünlü bir yerde yarışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.