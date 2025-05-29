Balıkesir'de balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş kurtarıldı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi’nde yaralı bir baykuş bulunduğu ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, balkon pervazına takılarak yaralandığı belirlenen baykuşu sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumu kontrol edilen baykuş, daha sonra Burhaniye-Ayvalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Yetkililer, baykuşun tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağını bildirdi.
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