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        Balıkesir'de balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş kurtarıldı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:05
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        Balıkesir'de balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş kurtarıldı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Bahçelievler Mahallesi’nde yaralı bir baykuş bulunduğu ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, balkon pervazına takılarak yaralandığı belirlenen baykuşu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Sağlık durumu kontrol edilen baykuş, daha sonra Burhaniye-Ayvalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

        Yetkililer, baykuşun tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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