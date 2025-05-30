Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların evinde yapılan aramalarda 20 bin 980 lira ile farklı ülkelere ait bir miktar döviz ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 zanlı tutuklandı.

        Bu arada yasal ikamet hakkı bulunmadığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6, Özbekistan uyruklu 2 kişi sınır dışı işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
        Sındırgı'da Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı
        Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ali Habeşoğlu açıklaması
        Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Ali Habeşoğlu açıklaması
        Balıkesir'de Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin lansman ve mazbata töreni y...
        Balıkesir'de Tüm Emlak Danışmanları Birliği'nin lansman ve mazbata töreni y...
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'de yolcu otobüsünde 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
        Balıkesir'de yolcu otobüsünde 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
        Balıkesir'de balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş kurtarıldı
        Balıkesir'de balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş kurtarıldı