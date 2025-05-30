Balıkesir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların evinde yapılan aramalarda 20 bin 980 lira ile farklı ülkelere ait bir miktar döviz ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 zanlı tutuklandı.
Bu arada yasal ikamet hakkı bulunmadığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6, Özbekistan uyruklu 2 kişi sınır dışı işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.
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