Sındırgı'da ahırın çatısı çöktü

Ekiplerin çalışmaları sonucunda mahsur kalan 140 koyundan 138'i canlı olarak kurtarıldı. Olayda 2 koyunun telef oldu.

İlçeye bağlı Çelebiler Mahallesi'nde içerisinde 140 koyunun olduğu ahır henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

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