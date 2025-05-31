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        Sındırgı'da ahırın çatısı çöktü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:51
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        Sındırgı'da ahırın çatısı çöktü
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ahırın çatısının çökmesi sonucu 2 koyun telef oldu.

        İlçeye bağlı Çelebiler Mahallesi'nde içerisinde 140 koyunun olduğu ahır henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda mahsur kalan 140 koyundan 138'i canlı olarak kurtarıldı. Olayda 2 koyunun telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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