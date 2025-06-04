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        Balıkesir'de inşaat alanında sıkışan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat yıkım alanında sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:28 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:28
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        Balıkesir'de inşaat alanında sıkışan kedi itfaiye ekibince kurtarıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat yıkım alanında sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Zeytinli Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki inşaat alanında bir kedi yavrusunun sıkıştığı bilgisini alan itfaiye ekibi harekete geçti.

        İnşaat alanına gelen ekip, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

        Kedi yavrusu, genel sağlık kontrolleri yapılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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