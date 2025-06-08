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        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:04
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        Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 10 AKY 35 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkisinde, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 ZR 5953 plakalı cip ve 34 NU 0326 plakalı otomobile daha sonra refüje çarparak ters döndü.

        Kazada sürücü S.A. ile yanında yolcu olarak bulunan oğlu M.A.A. yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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