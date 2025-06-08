Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada sürücü S.A. ile yanında yolcu olarak bulunan oğlu M.A.A. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 10 AKY 35 plakalı otomobil, Erdek-Bandırma kara yolu Düzler mevkisinde, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 ZR 5953 plakalı cip ve 34 NU 0326 plakalı otomobile daha sonra refüje çarparak ters döndü.

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