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        Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık'taki tesisler tam kapasiteyle hizmet veriyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:25
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        Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık'taki tesisler tam kapasiteyle hizmet veriyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

        Bayram öncesinde rezervasyon oranının yüzde 80 seviyelerinde olduğu Ayvalık'ta, bayram tatilinin üçüncü gününden itibaren tüm tesisler tamamen doldu.

        Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme ve Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ailelerin bayramlaşması nedeniyle hafif bir durgunluk yaşandığını ancak bayramın üçüncü gününde ilçe genelindeki turistik tesislerde yüzde 100'lük doluluk oranının yakalandığını ifade etti.

        Bayramın dördüncü gününün ardından doluluk oranında düşüşlerin yaşanabileceğini belirten Özgültekin, şunları kaydetti:

        "Ancak bayramın hemen ardından başlayacak turizm sezonu çerçevesinde haziran ayında yüzde 100'lük doluluk oranını yakaladık. Bu yıl sezondan kesinlikle umutluyuz. Temmuz-ağustos aylarında yüzde 80'lerle başlayacak olan doluluk oranımız yüzde 100'lere yeniden ulaşacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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