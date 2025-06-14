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        Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:04 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:04
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        Burhaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinin yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

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