GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

18 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 1 greyder ve 120 personel ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kızılgür Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

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