Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:56 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Kızılgür Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        18 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 1 greyder ve 120 personel ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        İsrail: Amacımız rejimi yıkmak değil
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de örtü yangını (2)
        Balıkesir'de örtü yangını (2)
        Balıkesir'de örtü yangını
        Balıkesir'de örtü yangını
        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesir'de asırlık hayırlar yaşatılıyor
        Balıkesir'de asırlık hayırlar yaşatılıyor
        Balıkesirspor'da yeni yapılanma
        Balıkesirspor'da yeni yapılanma
        Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi
        Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" düzenlendi