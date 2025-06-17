Balıkesir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bir süre iki şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

N.İ. ve S.N'nin cesetleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada, otomobildeki N.İ. (81) ve S.N. (49) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü K.D.E. ile N.G.K. (71) yaralandı.

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