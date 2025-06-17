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        Balıkesir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'de, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe bölümünde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:28
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        Balıkesir'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe bölümünde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden K.D.E. (26), idaresindeki 34 FZ 0597 plakalı otomobil, otoyolun Savaştepe gişeleri yakınında Y.D. (40) yönetimindeki 41 ARE 808 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, otomobildeki N.İ. (81) ve S.N. (49) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü K.D.E. ile N.G.K. (71) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        N.İ. ve S.N'nin cesetleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Bir süre iki şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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