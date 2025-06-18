Balıkesir'de öğrenciler jandarma ile çevre temizliği yaptı

Jandarma ekipleri ve komandolar öğrencilerle okul çevresinden başlayarak, mahalle iç yolları, dere kenarları ve mahalle meydanında çöp topladı.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesi’nde çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak, çocukları ve vatandaşları çevre temizliği ve doğanın korunması hususlarında bilinçlendirmek amacıyla jandarma ekipleri beraberinde ilkokul, ortaokul öğrencileri komando bölüğü, belediye ekipleri ve mahalle sakinleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

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