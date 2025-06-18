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        Balıkesir'de öğrenciler jandarma ile çevre temizliği yaptı

        Balıkesir'de farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler, jandarma ekipleriyle birlikte Macarlar Kırsal Mahallesinde çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:34
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        Balıkesir'de öğrenciler jandarma ile çevre temizliği yaptı
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        Balıkesir’de farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler, jandarma ekipleriyle birlikte Macarlar Kırsal Mahallesinde çöp topladı.

        Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesi’nde çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak, çocukları ve vatandaşları çevre temizliği ve doğanın korunması hususlarında bilinçlendirmek amacıyla jandarma ekipleri beraberinde ilkokul, ortaokul öğrencileri komando bölüğü, belediye ekipleri ve mahalle sakinleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.

        Jandarma ekipleri ve komandolar öğrencilerle okul çevresinden başlayarak, mahalle iç yolları, dere kenarları ve mahalle meydanında çöp topladı.

        Etkinlikte doğayı koruma farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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