Balıkesir'de CHP tarafından "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Toplantısı" düzenlendi

Balıkesir'de, CHP'li belediye başkanları, "Nüfusu 100 Bin Üstü İlçe Belediye Başkanları Toplantısı"nda bir araya geldi.

Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantıların 100 bin nüfus üstü belediyelerle ilgili ayağını başlattıklarını söyledi.

Nüfusu 50 bin ile 100 bin arasındaki belediyelerle de çalıştaylara başlayacaklarını belirten Zeybek, daha sonra da 50 bin altı nüfusa sahip ilçelerin belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştireceklerini anlattı.

Zeybek, oy veren, vermeyen tüm kesimlere eşit ve adil bir biçimde hizmet götürmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Oy vermemiş bile olsa en yoksul, en dezavantajlı grupların bulunduğu mahallelere, yaşlı insanlara, engellilere öncelikli olarak hizmet götürme anlayışımızı artırarak devam edeceğiz." dedi.

Belediyecilikte başarılı uygulamaları yaygınlaştıracaklarını ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediyelerimizle ilçe belediyelerimiz arasındaki eş güdüm ve koordinasyonun en üst seviyede oluşmasını sağlayacağız. Burada hem emeğin, emekçinin hakkını korurken hem çalışanlarımıza Türkiye'de en yüksek ücreti veren kurumlar olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz ortaya çıkarken, aynı zamanda çalışanların belirli birliğini en üst seviyeye çıkarmak için ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışını da hayata geçirmekle karşı karşıyayız." Zeybek, nüfusu 100 bin ve üzeri belediyelerin başkanlarıyla toplantıları sürekli hale getireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz her toplantıda başarılı örneklerin yaygınlaşması ve deneyimin paylaşılmasıyla ilgili de sizlerden görüş ve düşünce alacağız. Önümüzdeki günlerde başka başarılı projeleri de kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bütün bu duygularla bugün burada Sayın Genel Başkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonun, çalışkanlığın, her birimiz açısından yol gösterici olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Çok çalışacağız. Belediye meclis grubuyla ilçe belediyeleri arasında, belediye başkanıyla büyükşehir belediye başkanı arasında, büyükşehir belediye meclis kurulumuzla büyükşehir belediye başkanı arasında, örgütlerimizle belediyeler arasındaki eş güdümü ve dayanışmayı artırmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu süreçlerden güçlenerek, birleşerek, daha güçlü bir biçimde çıkacaktır."