Ayvalık'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine sevk edilen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi.

BALIKESİR-Balıkesir'in Ayvalık ilçesi tek katlı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü.

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