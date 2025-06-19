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        Ayvalık'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:42 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:42
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        Ayvalık'ta tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        BALIKESİR-Balıkesir'in Ayvalık ilçesi tek katlı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü.

        Altınova Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan müstakil evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        Olay yerine sevk edilen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi.

        Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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