Edremit'te aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Avcılar Mahallesi'nde, hayırsever Anbarlıoğlu ailesi tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin temeli törenle atıldı.

Edremit Belediyesinin tahsis ettiği arsa üzerinde yapımına başlanan ve 2 doktorun görev yapacağı merkezin 6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Temel atma töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Anbarlıoğlu ailesine katkılarından dolayı teşekkür ederek, Edremit'in sağlık yatırımları açısından verimli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Odabaş, ilçe merkezinde devam eden diğer sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek, hayırseverlerin desteğinin yatırımları hızlandırdığını vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da Anbarlıoğlu ailesinin örnek bir sorumluluk sergilediğini belirterek, Edremit halkı adına teşekkür etti.

Aile adına konuşan Nazmi Anbarlıoğlu da ailelerinin hayrına böyle bir tesis yapmak istediklerini ve kısa sürede hizmete girmesi için destek beklediklerini söyledi.