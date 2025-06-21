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        Teksüt Bandırmaspor'da Murat Karakoyun başkanlığa seçildi

        TeksütBandırmaspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından kulübün yeni başkanı Murat Karakoyun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 19:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:47
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        Teksüt Bandırmaspor'da Murat Karakoyun başkanlığa seçildi
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        TeksütBandırmaspor Kulübünün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından kulübün yeni başkanı Murat Karakoyun oldu.

        Teksüt Bandırmaspor'da Onursal Başkan Onur Göçmez ve Başkan Serdar Kuter'in yönetimden ayrılma kararı almasının ardından Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Murat Karakoyun yeni başkan seçildi.

        Gerçekleştirilen oylamanın ardından konuşan Karakoyun, Bandırmaspor'un sahipsiz olmadığını göstermek adına aday olduğunu söyledi.

        Kulübün kayyuma devredilmesine göz yummadıklarını belirten Karakoyun, "Bandırmaspor'u yalnız bırakmak bu şehri yalnız bırakmaktır. Ben ve arkadaşlarım vefa için buradayız. Bandırmaspor sahipsiz değil. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte buradayız" diye konuştu.

        Karakoyun, Bandırma Belediye Meclis Üyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü görevlerini de yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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