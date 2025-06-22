Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
T.İ. yönetimindeki 16 AVC 954 plakalı otomobil, Durabeyler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü T.İ. hayatını kaybetti. Araçtaki E.Ö. ise yaralandı.
Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
T.İ'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
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