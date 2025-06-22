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        Balıkesir'de YKS'ye giren öğrencilere destek

        Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin ve velilerinin rahat etmesi amacıyla sınav merkezlerine yakın noktalarda ikramlarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:55
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        Balıkesir'de YKS'ye giren öğrencilere destek
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        Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin ve velilerinin rahat etmesi amacıyla sınav merkezlerine yakın noktalarda ikramlarda bulundu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından sınav merkezlerine yakın noktalarda su, kek ve meyve suyu ikramları yapıldı.

        Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de sınava geç kalan öğrencileri, sınav merkezlerine yetiştirmek için kent genelinde yoğun mesai yaptı.

        Ayrıca sınava girecek öğrencilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün boyunca BTT’ye bağlı tüm otobüsler ücretsiz olarak hizmet verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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