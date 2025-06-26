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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:54 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:54
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Keçidere Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ormanlık alana doğru ilerleyen alevler, ağaçlara ulaşmadan durduruldu.

        Yangın, 11 arazöz, 3 dozer ve 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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