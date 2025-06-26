GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Keçidere Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alana doğru ilerleyen alevler, ağaçlara ulaşmadan durduruldu.
Yangın, 11 arazöz, 3 dozer ve 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
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