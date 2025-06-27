Balıkesir'de çıkan yangında tarım arazileri zarar gördü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında tarım arazilerinde zarar oluştu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında tarım arazilerinde zarar oluştu.
Çıkrıkçı Ovası’nda başlayan yangın, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Tarım arazilerinin bulunduğu alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan, bölgede konuşlu yangın söndürme uçakları da havadan müdahale etti.
Yangının kısmen kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yangın nedeniyle meyve, sebze ve buğday ekili arazilerde büyük çapta hasar oluştu.
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